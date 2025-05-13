Условия, при которых полиция одобрила бы использование марихуаны в медицинских целях

Госполиция в целом не поддерживает декриминализацию употребления марихуаны, поскольку это может представлять угрозу безопасности, но если специалисты в этой области увидят пользу от ее использования в медицинских целях и это вещество будет прописано врачами, то это будет приемлемо, заявили правоохранители.

В полиции добавили, что психотропные вещества уже используются в медицине, но их оборот строго контролируется.

Как уже сообщалось, начальник Госполиции Арманд Рукс в феврале этого года заявил, что не поддерживает декриминализацию употребления наркотиков, однако, если эксперты договорятся, у него не было бы возражений, например, против легального использования марихуаны в медицинских целях.

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В начале апреля правление коалиционной партии "Прогрессивные" приняло решение о дальнейшем продвижении идеи улучшения регулирования медицинской марихуаны, указав, что медицинской марихуане также есть место в латвийской системе здравоохранения.

"Прогрессивные" убеждены, что медицинская марихуана - например, в форме таблеток, капсул или экстрактов - может быть наиболее эффективным или даже единственным решением для пациентов с хронической болью, тошнотой, мышечными спазмами и другими симптомами, связанными с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкологические диагнозы.

В настоящее время некоторые пациенты уже используют такие препараты, но они приобретают их или ввозят в страну нелегально и зачастую не могут обсудить дозировку и способ применения с врачами. По данным политической партии, медицинские работники также не имеют легкого доступа к информации о том, какие препараты можно использовать в тех или иных случаях.