В пожаре в Медемциемсе погибли два человека

Вскоре после полуночи в центре Медемциемса вспыхнул садовый домик. Люди, проживающие в ближайшей округе, обзвонили друг друга, чтобы убедиться в том, что другая недвижимость не затронута. Так и Игорь, который постоянно живет в другом месте, получил информацию, что нужно поспешить осмотреть свой частный дом.

"Мы приехали, были две пожарные машины, скорая помощь, полиция. Но что произошло - не знаю, не могу сказать, они уже здесь тушили", - сказал Игорь.

Он заметил, что среди сгоревших вещей валялся и газовый баллон, поэтому, по его словам, повезло, что он не взорвался. Кроме того, был благоприятный ветер, и пламя распространилось только на территории домика, не переметнувшись на соседские дома.

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