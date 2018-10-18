Tallink потратит 250 миллионов евро на новое судно

«Размер инвестиции составляет около 250 миллионов евро. Завершение работы над судном запланировано на конец 2021 года или первые месяцы 2022 года», - сообщил журналистам председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

«Вчера поздно вечером Tallink подписал соглашение о намерениях с судостроительным заводом в Раума о строительстве крайне быстрого судна типа Shuttle для линии Таллинн-Хельсинки. Я не использую слово Megastar, потому что это будет совершенно новое судно, которое построят на другом заводе».

«Новое судно будет еще более экологичным. Оно будет учитывать весь накопленный опыт включая данные, собранные Megastar в качестве референтного судна. Мы намерены построить максимально экологичное и эффективное судно, опираясь на нынешние знания», - сказал он.

На новом судне будут установлены двухтопливные двигатели, в качестве основного вида топлива оно будет использовать СПГ. Судно будет вмещать 2800 пассажиров.

Всего на Раумаском судостроительном заводе построено четыре судна Tallink Grupp, там также разработан дизайн для двух судов компании. Последним на Раумаском судостроительном заводе для Tallink построили обслуживающее линию Таллинн-Стокгольм Baltic Queen, построенное в 2009 году.

В течение ближайших месяцев Tallink Grupp и Rauma Marine Constructions разработают договор о строительстве судна и соглашения о финансировании строительства.

Стоимость Megastar составила 230 млн евро. Процесс строительства скоростного судна начался 4 августа 2015 года, киль был заложен 9 февраля позапрошлого года, церемония крещения прошла в июле, первые пробные заезды в декабре 2016 года, а первый рейс Таллинн-Хельсинки состоялся 29 января прошлого года. Крестная судна — экс-президент Финляндии Тарья Халонен.