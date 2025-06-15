Росликова обвиняют по статье, за ужесточение которой он сам голосовал

Росликов утверждает, что не чувствует ответственности за то, что Медведев использовал его выступление в своих политических целях: "У меня однозначно нет к этому никакого отношения. Счастлив ли я? Конечно, нет".

Тем не менее ответственности от Росликова теперь требует Служба госбезопасности. В понедельник, 9 июня, ведомство возбудило против него уголовное дело по статье о разжигании национальной розни и вражды, а также по еще более серьезной статье - об оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии. Для государственных должностных лиц, к числу которых относится и Росликов, эта статья предусматривает наказание от трех до двадцати лет лишения свободы.

Росликов, будучи депутатом Сейма, участвовал в принятии редакции этой статьи. В 2023 году президент Эдгар Ринкевич предложил ужесточить наказания за преступления против государства.

Депутаты единогласно решили, что за помощь иностранному государству больше не может быть назначено ни краткосрочное заключение, ни общественные работы, ни денежный штраф. А для государственных должностных лиц, таких как Росликов, наказание было ужесточено.

"Я не могу комментировать действия Службы государственной безопасности. Посмотрим, подождем. С конкретными статьями, конечно, я не согласен", - говорит политик. На вопрос, оказывал ли он помощь России, Росликов ответил: "Никогда. Я никогда не сотрудничал ни с одним государством, кроме Латвии".