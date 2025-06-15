Росликова обвиняют по статье, за ужесточение которой он сам голосовал

Расследование Службы государственной безопасности (VDD) в отношении бывшего депутата Сейма Алексея Росликова начато по двум статьям, одна из которых - помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвии - предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Как выяснила передача De Facto, сам Росликов в бытность депутатом Сейма голосовал за ужесточение наказания по этой статье.
Вечером в день муниципальных выборов, когда стали известны результаты опросов на избирательных участках, к удивлению многих, результат партии "Стабильности!", ориентированной на русскоязычную аудиторию, в Риге оказался неожиданно слабым.
Видимо, избирателей не привлек или даже оттолкнул поступок, который несколькими днями ранее совершил лидер партии Алексей Росликов, объявив с трибуны парламента на русском языке: "Нас больше! Русский - наш язык!".
Росликов в нескольких интервью объяснял, что его слова были адресованы не обществу в целом, а депутатам Национального объединения, которые подали в Сейм декларацию о преодолении последствий русификации.
Выступление политика привлекло внимание как в Латвии, так и за ее пределами. Видео с криками Росликова и других депутатов в его аккаунте в TikTok посмотрели два с половиной миллиона раз. Некоторые тиктокеры благодарили его за защиту русского языка, другие упрекали в показухе.
Однако аудитория Росликова не ограничилась только пользователями TikTok. Отреагировали и представители российской политической элиты. Бывший президент России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал выступление Росликова, написав, что "приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском".
Росликов утверждает, что не чувствует ответственности за то, что Медведев использовал его выступление в своих политических целях: "У меня однозначно нет к этому никакого отношения. Счастлив ли я? Конечно, нет".
Тем не менее ответственности от Росликова теперь требует Служба госбезопасности. В понедельник, 9 июня, ведомство возбудило против него уголовное дело по статье о разжигании национальной розни и вражды, а также по еще более серьезной статье - об оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии. Для государственных должностных лиц, к числу которых относится и Росликов, эта статья предусматривает наказание от трех до двадцати лет лишения свободы.
Росликов, будучи депутатом Сейма, участвовал в принятии редакции этой статьи. В 2023 году президент Эдгар Ринкевич предложил ужесточить наказания за преступления против государства.
Депутаты единогласно решили, что за помощь иностранному государству больше не может быть назначено ни краткосрочное заключение, ни общественные работы, ни денежный штраф. А для государственных должностных лиц, таких как Росликов, наказание было ужесточено.
"Я не могу комментировать действия Службы государственной безопасности. Посмотрим, подождем. С конкретными статьями, конечно, я не согласен", - говорит политик. На вопрос, оказывал ли он помощь России, Росликов ответил: "Никогда. Я никогда не сотрудничал ни с одним государством, кроме Латвии".
Служба безопасности возбудила уголовное дело, оценивая высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие его недавние действия. Ранее депутата неоднократно предупреждали в ходе превентивных бесед о возможной уголовной ответственности.
"Я думаю, Служба госбезопасности четко осознает последствия начала этого процесса и вряд ли стала бы инициировать его из популистских соображений", - прокомментировал начатое расследование министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
В связи с возбуждением дела против Росликова лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий заявил, что спасет Алексея любой ценой. А пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия примет Росликова, если ему удастся вырваться из "лап латвийского режима". В четверг вопрос пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой о попытках ограничить использование русского языка в Латвии вновь дал ей повод обрушиться с обвинениями в нацизме в адрес Риги.
С избранием в Рижскую думу Росликов лишился мандата депутата Сейма, а потому теперь не может быть наказан за возможное нарушение этики.
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