Последний материал журналиста Хашогги - о нехватке свободы СМИ в арабских странах

Материал не опубликовали сразу, так как надеялись, что Хашогги скоро вернется и примет участие в его редактировании, написала во вступительном слове редактор The Washington Post Карен Аттиа.

"Теперь я должна признать: этого не произойдет. Это последняя его колонка, которую я отредактирую для The Post. Эта колонка прекрасно отражает его приверженность и страсть к свободе в арабском мире. Свобода, за которую он отдал свою жизнь. Я буду бесконечно благодарна, что год назад он выбрал The Post своим последним журналистским домом и дал нам возможность работать вместе", - написала Аттиа.

Колонка называется "В чем больше всего нуждается арабский мир - это свобода слова". В ней журналист написал, что собирается публиковать материалы, в частности, и на арабском языке, чтобы арабы могли "понимать и обсуждать различные аспекты и сложности демократии в США и на Западе".

Хашогги пояснил, что The Washington Post выступила с инициативой перевести многие из его колонок и опубликовать их на арабском языке. "Если египтянин прочитает статью, раскрывающую фактическую стоимость строительного проекта в Вашингтоне, то он или она сможет лучше понять последствия подобных проектов на своей родине", - отмечает журналист.

Арабский мир нуждается в современной версии старых транснациональных СМИ, чтобы граждане могли быть информированы о глобальных событиях, уверен Хашогги.

Он рассуждает, что из-за отсутствия свободы СМИ в странах арабского мира граждане "не в состоянии адекватно решать, а тем более публично обсуждать вопросы, затрагивающие регион и их повседневную жизнь". По словам журналиста, государственная повестка доминирует в общественном сознании, и хотя многие не верят ее, все равно становятся жертвами этой ложной повестки.

В 2011 году во время протестов "арабской весны" у арабских стран появилась надежда на свободное общество. Они ожидали освобождения от гегемоний своих правительств и цензуры. "Эти ожидания были быстро разрушены: эти общества либо вернулись к прежнему статус-кво, либо столкнулись с еще более жесткими условиями, чем раньше", - написал Хашогги. Единственной страной со свободными СМИ, согласно отчету организации Freedom House, нынче является Тунис.

Последний раз журналиста, проживающего в США, видели 2 октября, когда он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы на турецкой невесте. Девушке, прождавшей несколько часов, заявили, что ее жених ушел. Однако он так и не вышел на связь. По данным турецких СМИ, Apple Watch, переведенные в режим записи и синхронизированые с iPhone, который Хашогги оставил своей невесте, записали допрос, пытки и убийство журналиста. Кроме того, сообщается, что в консульстве нашли и другие доказательства гибели журналиста.