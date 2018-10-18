Санкции, говорите? Российские миллиардеры стали богатеть быстрее всех

За последние 12 месяцев десять богатейших россиян увеличили собственное состояние в среднем на 10,8 процента. Следом идут американцы, которым удалось нарастить дополнительные 7,5 процента. Состояние десяти самых богатых британцев за этот период увеличилось на 3,4 процента.

Успех российских миллиардеров связывают с резким ростом цен на нефть. Быстрее всех выросли доходы у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона(дополнительные 4,3 миллиарда долларов за год), другого акционера «Новатэка» Геннадия Тимченко (4 миллиарда) и владельца «Лукойла» Вагита Алекперова (3,5 миллиарда).

Худший результат показал Китай, где состояние десяти наиболее состоятельных граждан за год сократилось в среднем на 27 процентов. В качестве основной причины указана распродажа активов компаний.