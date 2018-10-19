Врачи разобрали на органы жителя Москвы

Следственный комитет России начал проверку информации об изъятии органов у погибшего москвича 1996 года рождения без согласия родственников. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении дела о халатности.
Ранее телеканал НТВ показал сюжет о погибшем в результате ДТП Павле Мардаре. Его брат рассказал журналистам, что молодой человек был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, пять дней провел в коме, после чего скончался.
После похорон родственникам выдали медицинские документы, из которых они с удивлением узнали об изъятии органов: сердца, почек, печени и фрагмента селезенки, передает Lenta ru.
При этом процедура произошла за несколько дней до проведения вскрытия судмедэкспертами, что считается серьезным нарушением. О судьбе органов ничего не сообщается.