Врачи разобрали на органы жителя Москвы

Ранее телеканал НТВ показал сюжет о погибшем в результате ДТП Павле Мардаре. Его брат рассказал журналистам, что молодой человек был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, пять дней провел в коме, после чего скончался.

После похорон родственникам выдали медицинские документы, из которых они с удивлением узнали об изъятии органов: сердца, почек, печени и фрагмента селезенки, передает Lenta ru.