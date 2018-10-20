ВИДЕО: Звезда КВН погибла в страшном ДТП

Жуткая авария произошла утром 20 октября на 28-м километре трассы Киев – Чоп. Неподалеку от села Мила автобус с артистами юмористического "Дизель-шоу" протаранил МАЗ. Отмечается, что Поплавская скончалась мгновенно, от удара ее фактически разорвало на части, так как она сидела на переднем сидении автобуса, пишет topnews.ru.

В страшной аварии еще три человека получили серьезные травмы. В реанимации доставлены Яна Глущенко и Егор Крутоголов, имя третьего актера пока не названо.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса. Он уже задержан. На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевщины, медики.

Юмористка прославилась после того, как начала выступать в составе команды КВН «Девчонки из Житомира». Чуть позже артистка стала работать в рамках программы «Дизель-шоу», которая пользуется огромной популярностью на украинском телевидении.

Юмористические зарисовки обаятельной актрисы сразу же приглянулись многим зрителям, а Марина стала известна на всю страну благодаря своей яркой внешности и бесспорному таланту.

На данный момент известно, что водитель автобуса, перевозящего звезд «Диель-шоу» в составе 14-ти человек, не справился с управлением и врезался в грузовик МАЗ. После лобового столкновения мужчину, находящегося за рулем автобуса задержали, а всех пассажиров доставили в больницу.

Марина Поплавская скончалась на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью. Произошедшая трагедия стала шоком для многочисленных поклонников артистки, которые ценили ее не только за харизматичные выступления, но и за доброту. Так, известно, что Поплавская в течение многих лет работала педагогом по русскому языку и литературе. Звезда КВН считала обучение и помощь детям самым важным делом своей жизни.

Однако в 2017 году Марина была вынуждена уволиться из житомирской школы из-за увеличивающейся популярности. В последние несколько месяцев артистка сосредоточилась на творческой и гастрольной деятельности.