Латгальская партия требует отставки и.о. мэра Даугавпилса Прелатова

Латгальская партия (ЛП) готовит запрос об отставке с должности первого заместителя председателя Даугавпилсской городской думы, и.о. заместителя мэра Игоря Прелатова ("Наша партия"), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Партия считает, что Прелатов как заместитель председателя думы несет ответственность за принятые в думе решения, кроме того, именно он отвечает за вопросы строительства. Поэтому после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало экс-мэра города Рихарда Эйгимса ("Наша партия") по делу о взятке в ходе закупок строительных работ, подать в отставку должен и его заместитель.
Латгальская партия заявила, что в случае, если Прелатов сам не подаст в отставку, по этому вопросу будет созвано заседание думы.
Комментарии Прелатова по этому вопросу агентству ЛЕТА получить пока не удалось. В целом, как Прелатов заявил ранее, несмотря на события последнего времени, работа Даугавпилсской думы остается стабильной.
Как сообщалось, KNAB вчера по делу о требовании взятки в размере 10 000 евро задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. В сентябре БПБК начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства. В настоящее время по делу задержаны два человека, а вчера сотрудники антикоррупционного бюро провели процессуальные действия в Даугавпилсской думе.
Прелатов ранее заявил, что никакого отношения к данному уголовному процессу не имеет.
Источники в Даугавпилсской думе подтвердили агентству ЛЕТА, что дело касается закупок на сумму 4 млн евро по перестройке двух образовательных учреждений города, право на которые получила строительная компания Modus būve.
Даугавпилсская дума почти месяц работает без мэра - прежний глава города Эйгимс был смещен с должности в конце ноября, обязанности мэра выполнят его заместитель Прелатов, но у него нет поддержки двух других думских партий - "Согласия" и Латгальской партии.