Латгальская партия требует отставки и.о. мэра Даугавпилса Прелатова

Партия считает, что Прелатов как заместитель председателя думы несет ответственность за принятые в думе решения, кроме того, именно он отвечает за вопросы строительства. Поэтому после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало экс-мэра города Рихарда Эйгимса ("Наша партия") по делу о взятке в ходе закупок строительных работ, подать в отставку должен и его заместитель.

Латгальская партия заявила, что в случае, если Прелатов сам не подаст в отставку, по этому вопросу будет созвано заседание думы.

Комментарии Прелатова по этому вопросу агентству ЛЕТА получить пока не удалось. В целом, как Прелатов заявил ранее, несмотря на события последнего времени, работа Даугавпилсской думы остается стабильной.

Как сообщалось, KNAB вчера по делу о требовании взятки в размере 10 000 евро задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. В сентябре БПБК начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства. В настоящее время по делу задержаны два человека, а вчера сотрудники антикоррупционного бюро провели процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Прелатов ранее заявил, что никакого отношения к данному уголовному процессу не имеет.

Источники в Даугавпилсской думе подтвердили агентству ЛЕТА, что дело касается закупок на сумму 4 млн евро по перестройке двух образовательных учреждений города, право на которые получила строительная компания Modus būve.