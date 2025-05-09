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В здание правительства Белгородской области врезался украинский беспилотник

Военные.
Военные. Фото: AFP/SCANPIX

Украинский беспилотник врезался в здание правительства Белгородской области в пятницу, 9 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем канале на платформе Telegram Гладков опубликовал видео завалов перед зданием областного правительства в Белгороде.

Telegram-канал "Белгород №1" предположил, что беспилотник целился в окна кабинета губернатора, но в итоге попал в колонну над кабинетом.

Два человека ранены. По словам Гладкова, осколочным ранением бедра получил сотрудник Росгвардии, а у заместителя губернатора Александра Лоренца, который в момент удара находился рядом со зданием, - сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что украинские войска проводят операции в Белгородской области, которая граничит с Украиной.

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