В здание правительства Белгородской области врезался украинский беспилотник

В своем канале на платформе Telegram Гладков опубликовал видео завалов перед зданием областного правительства в Белгороде.

Telegram-канал "Белгород №1" предположил, что беспилотник целился в окна кабинета губернатора, но в итоге попал в колонну над кабинетом.

Два человека ранены. По словам Гладкова, осколочным ранением бедра получил сотрудник Росгвардии, а у заместителя губернатора Александра Лоренца, который в момент удара находился рядом со зданием, - сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что украинские войска проводят операции в Белгородской области, которая граничит с Украиной.