По заявлению главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, ЕС передаст украинским оборонным предприятиям 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева в его обороне от агрессии РФ.
Европейский Союз выделил 1 миллиард евро из доходов от замороженных российских активов для поддержки производства на оборонных предприятиях Украины. "Мы только что выделили миллиард евро для украинской оборонной промышленности, чтобы Украина могла лучше защищаться (в ее оборонительной войне против РФ. - Ред.)", - заявила в пятницу, 9 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС во Львове. Эти средства "обеспечат дополнительную военную помощь в ближайшие месяцы, которая имеет решающее значение", подчеркнула Каллас.
Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, также присутствующий на встрече, его страна, в свою очередь, будет использовать доходы от замороженных активов РФ для финансирования обслуживания около 60 гаубиц Caesar, произведенных во Франции и поставленных в Украину "для отражения российских атак". "Мы хотим мира, и сегодня на пути к миру стоит только Москва, выступающая под именем Владимира Путина", - добавил Барро.
Шмыгаль: Евросоюз выделит на военную поддержку Украины около 1,9 млрд евро суммарно
"Российские деньги - на украинское оружие. Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль Украины в Telegram по итогам встречи во Львове.
Он также уточнил, что 1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку украинского оружия по так называемой "датской модели" - непосредственно у украинских производителей, и выразил особую благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать эти закупки. Шмыгаль проинформировал, что еще более 600 млн евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы, а более 200 млн евро - на усиление украинской ПВО.
Заморозка российских активов
В феврале 2022 года Запад заморозил активы российского Центробанка на сумму более 260 млрд евро. Большая часть этих денег - около 190 млрд евро - хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, еще часть суммы - в США.
Западные страны неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать для помощи Украине прибыль от этих замороженных активов. Позже в ЕС постановили, что эти средства должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб.
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