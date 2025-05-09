"Российские деньги - на украинское оружие. Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль Украины в Telegram по итогам встречи во Львове.

Он также уточнил, что 1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку украинского оружия по так называемой "датской модели" - непосредственно у украинских производителей, и выразил особую благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать эти закупки. Шмыгаль проинформировал, что еще более 600 млн евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы, а более 200 млн евро - на усиление украинской ПВО.

Заморозка российских активов

В феврале 2022 года Запад заморозил активы российского Центробанка на сумму более 260 млрд евро. Большая часть этих денег - около 190 млрд евро - хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, еще часть суммы - в США.

Западные страны неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать для помощи Украине прибыль от этих замороженных активов. Позже в ЕС постановили, что эти средства должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб.