Экс-мэра Даугавпилса Эйгимса выпустили из изолятора
20 декабря 2018, 11:48
Из изолятора временного содержания сегодня отпущен экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс. Он пробыл там двое суток, свидетельствует информация LTV.
Video: No īslaicīgas aizturēšanas izolatora atbrīvots bijušais Daugavpils mērs Rihards Eigims. pic.twitter.com/eCvhK7PvLm— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 20, 2018
Свою роль в уголовном процессе Эйгимс комментировать отказывается.
Напомним, что во вторник, 18 декабря, KNAB задержало экс-мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса по делу о взятке в размере 10 000 евро.