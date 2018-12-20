Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

Экс-мэра Даугавпилса Эйгимса выпустили из изолятора

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ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Из изолятора временного содержания сегодня отпущен экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс. Он пробыл там двое суток, свидетельствует информация LTV.

Свою роль в уголовном процессе Эйгимс комментировать отказывается.

Напомним, что во вторник, 18 декабря, KNAB задержало экс-мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса по делу о взятке в размере 10 000 евро.

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