Террористы отрезали туристке из Дании голову с криками «Это за Сирию!»

Он добавил, что вечером, когда девушки вернулись в отель, их сопровождали трое местных мужчин. «Они вернулись в пять часов, чтобы забрать вещи. Пока они собирались, их ожидали трое марокканцев. У них был опрятный внешний вид, и они не выглядели как преступники», — добавил он. После этого девушки покинули отель вместе с местными жителями, с тех пор живыми их никто не видел.