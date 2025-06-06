Полиция и KNAB дали оценку прошедшему предвыборному периоду

И агитаторы, в том числе политические организации и кандидаты в депутаты, и не связанные с ними лица в эти дни не должны распространять агитационные материалы в городской среде и других публичных местах, а также проводить агитацию в аккаунтах государственных и муниципальных социальных сетей. Кроме того, запрещено раздавать потенциальным избирателям различные материалы, на которые нанесена партийная символика.

Исключение составляет бесплатная агитация в социальных сетях и других местах в интернете. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в социальных сетях и других местах в интернете, в том числе в день выборов и за день до этого, однако запрещено производить оплату для популяризации этих записей. Наряду с этим в интернете запрещено за плату распространять видео и другие материалы, при создании визуального контента которых использовались инструменты искусственного интеллекта.

Материалы предвыборной агитации разнообразны: это может быть реклама, интервью, записи в социальных сетях. Если жители в течение этих двух дней, когда действуют самые строгие запреты на агитацию, обнаружат в городской среде, прессе или интернете неразрешенную агитацию, об этом следует сообщить в KNAB.

Сделать это можно несколькими способами, в том числе анонимно, через платформу онлайн-оповещения или мобильное приложение Ziņo KNAB!, а также по телефону доверия KNAB 8000 20 70 или по электронной почте на адрес pasts@knab.gov.lv.

Кроме того, надзор за предвыборной агитацией осуществляют и другие учреждения, в том числе Национальный совет по электронным СМИ, который следит за предвыборной агитацией в электронных средствах массовой информации, и Центр государственного языка - он контролирует соблюдение языковых норм.

В случае возможных нарушений закона о предвыборной агитации KNAB может начать процесс об административном правонарушении, а также применить к физическим и юридическим лицам штраф.