Пт, 21.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

В Латвии выдано первое электронное разрешение на строительство

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Строительство нового здания Латвийской национальной библиотеки

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В среду, 19 декабря, в строительной информационной системе выдано первое электронное разрешение на строительство, что означает, что согласование планов строительства и строительного проекта полностью проведено в цифровом формате, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственного бюро по контролю за строительством Эгита Диуре.

Электронное разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома в Дрейлини компании "Bonava Latvija" выдало строительное управление Стопиньского края.

Как отметили в бюро, электронное согласование планов строительства и строительного проекта возможно в Латвии уже с середины этого года. Строительной информационной системой пользуются уже многие участники строительного процесса, а также подано несколько заявлений, но разрешение выдано впервые.

Как рассказала Диуре, оформление первого электронного разрешения длилось с 16 августа по 19 декабря, однако с учетом того, что в этот период вошел срок, пока компания подавала дополнительно запрошенную документацию, для получения разрешения фактически потребовалось 77 дней.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ