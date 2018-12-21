В Латвии выдано первое электронное разрешение на строительство

В среду, 19 декабря, в строительной информационной системе выдано первое электронное разрешение на строительство, что означает, что согласование планов строительства и строительного проекта полностью проведено в цифровом формате, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственного бюро по контролю за строительством Эгита Диуре.
Электронное разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома в Дрейлини компании "Bonava Latvija" выдало строительное управление Стопиньского края.
Как отметили в бюро, электронное согласование планов строительства и строительного проекта возможно в Латвии уже с середины этого года. Строительной информационной системой пользуются уже многие участники строительного процесса, а также подано несколько заявлений, но разрешение выдано впервые.
Как рассказала Диуре, оформление первого электронного разрешения длилось с 16 августа по 19 декабря, однако с учетом того, что в этот период вошел срок, пока компания подавала дополнительно запрошенную документацию, для получения разрешения фактически потребовалось 77 дней.