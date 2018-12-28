Пт, 28.12.2018
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"Горячий" 2018-й: 10 самых откровенных фото латвийских знаменитостей
Смелые наши!

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ФОТО: instagram/kasher_bb, kasparszale, ushakovaonair/TVNET

Все больше латвийских знаменитостей используют социальные сети в качестве платформы для свободного выражения своих взглядов и откровенных порывов. Смотрите, кто из них наиболее раскрепостился в 2018 году!

Агния Григуле

"Ангел-аутсайдер Victoria's Secret", - с юмором прокомментировала это ноябрьское фото инфлюэнсер и автор издания Honeymoon High.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amateur victorias secret angel

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Каспарс Зале

2018 год актер встретил вот так...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaunais

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Лиене Ушакова

"Я обычно не ношу одежду, но когда я ее ношу…" - так интригующе подписала пикантное фото латвийская певица, радиоведущая и звезда соцсетей.

Маркус Рива

"Завтрак готов", - ненавязчиво соблазняет певец и ведущий шоу X Faktors, как он это умеет.

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Амината

В честь своего 25-летия певица опубликовала пикантное, но при этом выполненное со вкусом фото, которое подписала очень лаконично: "Женщина выросла".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎊25🎊 #grownwoman

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Кашерс

Молочные ванны делают счастливым свободного художника и телезвезду Кашерса (он же Каспарс Блумс-Блуманис). "Отвечай перед собой как перед самым главным человеком в этом мире, потому что ты именно такой и есть!" - вот что он говорит по этому поводу.

Лиене Грейфане

В Instagram-аккаунте певицы и будущего кинорежиссера Лиене Грейфане огромное количество откровенных фотографий - сложно выбрать какую-то одну. Однако этот снимок вызвал особый интерес у пользователей Сети, а сама звезда прокомментировала его так: "Не падай, не падай... Все хорошо!.

Ярослав Барышников

Модель-андрогин и один из главных модников страны начал этот год с невероятно смелой публикации. "Честно говоря, я никогда не чувствовал себя комфортно в своем теле. Я не идеален. Никто не идеален", - объяснил Ярослав столь откровенный снимок, который воодушевил его многочисленных поклонников.

Виктория Уайлд

Популярная модель латвийского происхождения Виктория Уайлд, известная своим пристрастием к пластическим операциям, постоянно радует поклонников провокационными кадрами. И этот, возможно, один из самых смелых и ярких из них - ведь сделан он у нас, в Латвии, и Виктория себя на нем сравнивает с богиней.

Микс Дукурс

Этой осенью известный латвийский певец был в восторге от того, что получил возможность оказаться в одиночестве на пляже. Однако возникает вопрос: кто же тогда сделал столь откровенное фото?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When beach is all yours! #dontthinktwice #nakedman it is 🚨🚨🚨

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