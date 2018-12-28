"Горячий" 2018-й: 10 самых откровенных фото латвийских знаменитостей
Все больше латвийских знаменитостей используют социальные сети в качестве платформы для свободного выражения своих взглядов и откровенных порывов. Смотрите, кто из них наиболее раскрепостился в 2018 году!
Агния Григуле
"Ангел-аутсайдер Victoria's Secret", - с юмором прокомментировала это ноябрьское фото инфлюэнсер и автор издания Honeymoon High.
Каспарс Зале
2018 год актер встретил вот так...
Лиене Ушакова
"Я обычно не ношу одежду, но когда я ее ношу…" - так интригующе подписала пикантное фото латвийская певица, радиоведущая и звезда соцсетей.
Маркус Рива
"Завтрак готов", - ненавязчиво соблазняет певец и ведущий шоу X Faktors, как он это умеет.
Амината
В честь своего 25-летия певица опубликовала пикантное, но при этом выполненное со вкусом фото, которое подписала очень лаконично: "Женщина выросла".
Кашерс
Молочные ванны делают счастливым свободного художника и телезвезду Кашерса (он же Каспарс Блумс-Блуманис). "Отвечай перед собой как перед самым главным человеком в этом мире, потому что ты именно такой и есть!" - вот что он говорит по этому поводу.
Treat yourself as if you were the MOST important person in the world because YOU ARE!! 😇 Milk bath makes me happy! 😍 #milk #milkbath #naked #body #happy #awesome #rest #treatyourself #tattoo #chesttattoo #necktattoo #handtattoo #palmtattoo #placentactivmilano #men #guy #me #relax
Лиене Грейфане
В Instagram-аккаунте певицы и будущего кинорежиссера Лиене Грейфане огромное количество откровенных фотографий - сложно выбрать какую-то одну. Однако этот снимок вызвал особый интерес у пользователей Сети, а сама звезда прокомментировала его так: "Не падай, не падай... Все хорошо!.
Ярослав Барышников
Модель-андрогин и один из главных модников страны начал этот год с невероятно смелой публикации. "Честно говоря, я никогда не чувствовал себя комфортно в своем теле. Я не идеален. Никто не идеален", - объяснил Ярослав столь откровенный снимок, который воодушевил его многочисленных поклонников.
To be honest, I’ve never felt comfortable with my body. Nevertheless, somehow I manage to manifest what I have in the most unpredictable ways. Yes. I’m struggling to accept my looks each day. I am NOT perfect. Nobody’s perfect. But let’s stay true to ourselves. It’s the soul that counts, isn’t it? #erotica #nude #boy #male #photography #pink #sky #fashion #fashionphotography #editorial #RISKmagazine #body #human #love
Виктория Уайлд
Популярная модель латвийского происхождения Виктория Уайлд, известная своим пристрастием к пластическим операциям, постоянно радует поклонников провокационными кадрами. И этот, возможно, один из самых смелых и ярких из них - ведь сделан он у нас, в Латвии, и Виктория себя на нем сравнивает с богиней.
Микс Дукурс
Этой осенью известный латвийский певец был в восторге от того, что получил возможность оказаться в одиночестве на пляже. Однако возникает вопрос: кто же тогда сделал столь откровенное фото?