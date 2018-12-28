"Горячий" 2018-й: 10 самых откровенных фото латвийских знаменитостей

Агния Григуле

"Ангел-аутсайдер Victoria's Secret", - с юмором прокомментировала это ноябрьское фото инфлюэнсер и автор издания Honeymoon High.

Каспарс Зале

2018 год актер встретил вот так...

Лиене Ушакова

"Я обычно не ношу одежду, но когда я ее ношу…" - так интригующе подписала пикантное фото латвийская певица, радиоведущая и звезда соцсетей.

Маркус Рива

"Завтрак готов", - ненавязчиво соблазняет певец и ведущий шоу X Faktors, как он это умеет.

Амината

В честь своего 25-летия певица опубликовала пикантное, но при этом выполненное со вкусом фото, которое подписала очень лаконично: "Женщина выросла".

Кашерс

Молочные ванны делают счастливым свободного художника и телезвезду Кашерса (он же Каспарс Блумс-Блуманис). "Отвечай перед собой как перед самым главным человеком в этом мире, потому что ты именно такой и есть!" - вот что он говорит по этому поводу.

Лиене Грейфане

В Instagram-аккаунте певицы и будущего кинорежиссера Лиене Грейфане огромное количество откровенных фотографий - сложно выбрать какую-то одну. Однако этот снимок вызвал особый интерес у пользователей Сети, а сама звезда прокомментировала его так: "Не падай, не падай... Все хорошо!.

Ярослав Барышников