"Би-2" стали одними из хедлайнеров гала-концерта Laima Rendezvous Jūrmala

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который в 2025 году пройдет с 25 по 27 июля, с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. В течение трех дней на сцене "Дзинтари" выступают артисты из разных стран, представляющие различные музыкальные направления, даря публике живое исполнение в сопровождении оркестра. Теплая атмосфера, высокий художественный уровень и международная программа делают этот фестиваль уникальным и неотъемлемой частью латвийского лета.

Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к эксклюзивным afterparty фестиваля. Дополнительная информация: +371 26645333.