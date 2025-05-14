Фото, Видео Эстония прошла в финал "Евровидения-2025"

По результатам голосования зрителей по 10 участников из каждого полуфинала проходят в финал.

В первом полуфинале принимали участие 15 стран: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр.

В финал прошли: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина.

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Напомним, второй полуфинал пройдет в четверг, 15 мая. Представители Латвии Tautumeitas с песней Bur man laimi выйдут на сцену под четвертым номером. В этот день за право пройти в финал также будут бороться представители Австралии, Черногории, Ирландии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии.

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Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"

В последние годы представителям Латвии лишь изредка удавалось преодолеть полуфинальный барьер. В прошлом году это удалось исполнителю Дону с песней Hollow.

Автоматически в финал проходит "большая пятерка": Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия и страна-победитель. В этом году это Швейцария.

Финал пройдет в субботу, 17 мая. Победитель будет определен по итогам решения профессионального жюри стран-участниц и голосования зрителей. Внимание: жюри будет оценивать генеральную репетицию в пятницу, а не само выступление исполнителей в субботу.

"Евровидение" - это ежегодный музыкальный конкурс, который организует Европейский вещательный союз (EBU). В нем участвуют страны-члены EBU и Австралия. Каждая страна вправе решить, как пройдет отбор участников: где-то это отдельный конкурс, а где-то закрытое жюри выбирает, кого отправить на "Евровидение".