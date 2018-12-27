Чт, 27.12.2018
Кто возненавидел, тот уже побежден. Драка, как впрочем и война, - это последний аргумент побежденного. Андрей Хлывнюк, вокалист "Бумбокс"

Запредельная красота! 50 самых сногсшибательных платьев 2018 года
Не читать, а просто любоваться

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix

Не счесть, сколько красных ковровых дорожек подарил нам уходящий год! Звездные красавицы блистали на них во всей красе, но были среди всего этого ослепительного многообразия модных образов настоящие шедевры элегантности, утонченного вкуса, чувства стиля и поистине королевской роскоши, достойные особого внимания!

Это тот случай, когда слова вообще не нужны, а смотреть на эту красоту можно бесконечно. Вспоминаем и любуемся - как нарядами, так и знаменитостями, показавшми миру эти 50 "жемчужин года"!

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ