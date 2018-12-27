Запредельная красота! 50 самых сногсшибательных платьев 2018 года

Запредельная красота! 50 самых сногсшибательных платьев 2018 годаНе читать, а просто любоваться
27 декабря 2018, 0:36
Не счесть, сколько красных ковровых дорожек подарил нам уходящий год! Звездные красавицы блистали на них во всей красе, но были среди всего этого ослепительного многообразия модных образов настоящие шедевры элегантности, утонченного вкуса, чувства стиля и поистине королевской роскоши, достойные особого внимания!
Это тот случай, когда слова вообще не нужны, а смотреть на эту красоту можно бесконечно. Вспоминаем и любуемся - как нарядами, так и знаменитостями, показавшми миру эти 50 "жемчужин года"!