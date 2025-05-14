В Риге пройдет выставка современного искусства Beyond the Bent Twig

Выставка Beyond the Bent Twig ("За пределами согнутой ветви") объединяет группу художников нового поколения из Латвии, которые размышляют о сложностях латвийской идентичности, общества и чувства принадлежности в условиях все более неопределённого глобального мира.

Работая в различных техниках — живописи, керамике, скульптуре, звуке, тексте, аромате и свете — каждый из художников предлагает свой взгляд на темы сострадания, памяти, социальной фрагментации и единства, создавая пространство для многообразных и пересекающихся размышлений.

Экспозиция разместится в Музее искусства Тихоокеанского региона и Океании по адресу ул. Виландес 16 в Риге.