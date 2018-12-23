Гардероб первой леди Латвии: от народного костюма до нарядов, достойных королевских приемов
Провожая 2018 год, давайте вспомним, как одевалась по особым случаям - будь то официальный визит в нашу страну важных особ, праздничное заседание в Сейме или значимое культурное мероприятие - первая леди Латвии Ивета Вейоне.
Битва нарядов: кронпринцесса Дании в розовом против первой леди Латвии в черном
6 декабря в Ригу с двухдневным визитом прибыли кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри, известная как большая модница и икона стиля.
Ее Королевское Высочество появилась в латвийской столице в пальто цвета старой розы, украшенном нежными декоративными элементами.
Элегантный образ прекрасно дополнили шляпка-"таблетка" и кожаные перчатки в тон пальто, а также миниатюрный клатч и туфли на высоком каблуке бежевого цвета.
Первая леди Латвии Ивета Вейоне, в свою очередь, осталась верна классике, отдав предпочтение элегантному черном цвету.
Возможно, именно это позволило кронпринцессе Дании выделиться на ее фоне и смотреться так восхитительно!
Патриотичный стиль: латвийские дамы выбирают модный крой с национальным акцентом
В ноябре этого года в неописуемой обстановке всеобщего единения на главной концертной площадке страны "Арена Рига" прозвучала рок-опера Зигмара Лиепиньша и Мары Залите "Лачплесис". Зал аплодировал стоя, а в числе слушателей в этот вечер были замечены многие известные в обществе персоны, в том числе и президент Латвии с супругой.
Стиль Сейма: латвийские дамы-политики на праздничном заседании
На праздничное заседание Сейма 18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, дамы пришли нарядно одетыми. Оцените элегантные костюмы политической элиты Латвии, в том числе и первой леди!
Стиль Праздника песни и танца: Вейонисы в национальных костюмах
Во время открытия очередного Праздника песни и танца и торжественного шествия участников приветствовали президент Латвии Раймондс Вейонис и его супруга Ивета Вейоне. Первая пара страны при этом была одета в красивые национальные костюмы.
Стильный этикет: графиня Уэссекская VS первая леди Латвии
9 октября с двухдневным визитом в Латвию прибыли представители британской королевской семьи - граф и графиня Уэссекские Эдвард и София.
В первый день своего пребывания в нашей стране
графиня Уэссекская София выбрала платье из плотной ткани насыщенного винного цвета с цветочным принтом, элегантность которого подчеркнула драпировка.
В свою очередь, супруга президента Латвии Ивета Вейоне была одета в светлый костюм в деловом стиле. Стоит признать, что обе дамы выглядели элегантно, эффектно и в полном соответствии с этикетом.
Официальный стиль кронпринцесы Швеции и первой леди Латвии
27 апреля Латвию посетили кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг - принц Даниэль, герцог Вестергетландский. На официальной встрече с президентской четой Латвии обе дамы выглядели очень элегантно - Виктория была одета в воздушное платье с цветочным принтом, а Ивета Вейоне - в светло-голубой костюм.
Стиль латвийских поклонников оперы и балета: от сдержанной элегантности до яркого авангарда
На праздничный концерт, посвященный открытию нового сезона в Латвийской Национальной опере, были приглашены особенные гости, в том числе и президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой. Оцените стиль главной пары страны и других известных театралов!