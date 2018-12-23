Гардероб первой леди Латвии: от народного костюма до нарядов, достойных королевских приемов

Битва нарядов: кронпринцесса Дании в розовом против первой леди Латвии в черном

6 декабря в Ригу с двухдневным визитом прибыли кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри, известная как большая модница и икона стиля.

Ее Королевское Высочество появилась в латвийской столице в пальто цвета старой розы, украшенном нежными декоративными элементами.

Элегантный образ прекрасно дополнили шляпка-"таблетка" и кожаные перчатки в тон пальто, а также миниатюрный клатч и туфли на высоком каблуке бежевого цвета.

Первая леди Латвии Ивета Вейоне, в свою очередь, осталась верна классике, отдав предпочтение элегантному черном цвету.

Возможно, именно это позволило кронпринцессе Дании выделиться на ее фоне и смотреться так восхитительно!

ФОТО: Reuters/ScanPix

Патриотичный стиль: латвийские дамы выбирают модный крой с национальным акцентом

В ноябре этого года в неописуемой обстановке всеобщего единения на главной концертной площадке страны "Арена Рига" прозвучала рок-опера Зигмара Лиепиньша и Мары Залите "Лачплесис". Зал аплодировал стоя, а в числе слушателей в этот вечер были замечены многие известные в обществе персоны, в том числе и президент Латвии с супругой.

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Стиль Сейма: латвийские дамы-политики на праздничном заседании

На праздничное заседание Сейма 18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, дамы пришли нарядно одетыми. Оцените элегантные костюмы политической элиты Латвии, в том числе и первой леди!

ФОТО: Ernests Dinka, Saeima

Стиль Праздника песни и танца: Вейонисы в национальных костюмах

Во время открытия очередного Праздника песни и танца и торжественного шествия участников приветствовали президент Латвии Раймондс Вейонис и его супруга Ивета Вейоне. Первая пара страны при этом была одета в красивые национальные костюмы.

ФОТО: publicitātes

Стильный этикет: графиня Уэссекская VS первая леди Латвии

9 октября с двухдневным визитом в Латвию прибыли представители британской королевской семьи - граф и графиня Уэссекские Эдвард и София.

В первый день своего пребывания в нашей стране

графиня Уэссекская София выбрала платье из плотной ткани насыщенного винного цвета с цветочным принтом, элегантность которого подчеркнула драпировка.

В свою очередь, супруга президента Латвии Ивета Вейоне была одета в светлый костюм в деловом стиле. Стоит признать, что обе дамы выглядели элегантно, эффектно и в полном соответствии с этикетом.

Официальный стиль кронпринцесы Швеции и первой леди Латвии

27 апреля Латвию посетили кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг - принц Даниэль, герцог Вестергетландский. На официальной встрече с президентской четой Латвии обе дамы выглядели очень элегантно - Виктория была одета в воздушное платье с цветочным принтом, а Ивета Вейоне - в светло-голубой костюм.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Стиль латвийских поклонников оперы и балета: от сдержанной элегантности до яркого авангарда