Сб, 22.12.2018
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Совершенно голая и без волос! Для Playboy впервые снялась "лысая девчонка"
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ФОТО: скриншот instagram.com/vendela

Впервые в истории побритая налысо девушка снялась для журнала Playboy. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

23-летняя шведская модель Вендела Линдблом (Vendela Lindblom), которая в соцсетях называет себя "та самая лысая девчонка", стала "подружкой месяца журнала Playboy" (Playmate of the Month - модель, чьи откровенные фотографии, а также краткая биография занимают центральный разворот Playboy. - Прим. ред.).

Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе.

"Честно говоря,

мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели",

- прокомментировала модель.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии - американский фотограф Джош Райан.

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