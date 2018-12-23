Вс, 23.12.2018
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СМИ: Ким Кардашян наняла сыщиков для слежки за мужем
Высокие отношения!

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Ким Кардашян и Канье Уэст

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ким Кардашян обратилась сразу к нескольким специалистам для круглосуточного наблюдения за своим мужем - рэпером Канье Уэстом, пишет korrespondent.net cо ссылкой на RadarOnline  и инсайдеров, близких к окружению звезд.

Ким наняла группу специалистов, которые наблюдают за певцом круглые сутки. Источники утверждают, что сыщики следят за рэпером даже тогда, когда он спит в соседней с супругой комнате.

Ким якобы сама пыталась долгое время наблюдать за супругом, но у нее на это не хватает времени.

Звезда реалити-шоу даже пыталась уйти от Уэста из-за его выходок и постоянных скандалов, в которые он попадает.

Говорят, рэпер, страдающий депрессивным растройством, сейчас находится на грани нервного срыва.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашян вскоре вновь станет мамой. Пара решила усыновить мальчика из приюта в Армении. 

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