СМИ: Ким Кардашян наняла сыщиков для слежки за мужем

Ким наняла группу специалистов, которые наблюдают за певцом круглые сутки. Источники утверждают, что сыщики следят за рэпером даже тогда, когда он спит в соседней с супругой комнате.

Ким якобы сама пыталась долгое время наблюдать за супругом, но у нее на это не хватает времени.

Звезда реалити-шоу даже пыталась уйти от Уэста из-за его выходок и постоянных скандалов, в которые он попадает.

Говорят, рэпер, страдающий депрессивным растройством, сейчас находится на грани нервного срыва.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашян вскоре вновь станет мамой. Пара решила усыновить мальчика из приюта в Армении.