Как крема для кожи провоцируют несчастные случаи при пожарах

"В 2006 году в одной из британских больниц скончался Филип Хоу, - указывает газета. - Его одежда загорелась, потому что тлеющие частицы пепла от его сигареты вступили в реакцию с компонентами крема на его коже. За считанные секунды тело мужчины было охвачено огнем".

"Чтобы избежать подобных трагических случаев, MHRA регулярно предупреждает граждан об опасности, исходящей от кремов, предназначенных для особенно сухой и поврежденной кожи. По информации ведомства, остатки косметических продуктов могут накапливаться в одежде и воспламеняться при контакте с пеплом или искрами", - передает издание.

Чтобы избежать такого риска, MHRA рекомендует регулярно стирать одежду и постельные принадлежности.

Ранее, отмечает автор статьи, эксперты считали, что риск воспламенения повышают лишь крема с высоким содержанием парафина, однако последние исследования указывают на то, что опасность представляют и косметические продукты, не содержащие парафин.