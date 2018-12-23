Задержанные по делу о дронах в аэропорту Гатвик отпущены на свободу

Британская полиция отпустила на свободу двух человек, задержанных в связи с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе аэропорта Гатвик. Об этом полиция графства Сассекс сообщила в воскресенье, 23 декабря.

С мужчины и женщины, которые были задержаны вечером 21 декабря, сняты все подозрения. Они "в полной степени взаимодействовали" с правоохранительными органами при изучении обстоятельств инцидента, говорится в заявлении полиции.

Правоохранители продолжают розыск людей, причастных к запуску БПЛА, который повлек за собой серьезный сбой в работе аэропорта. Руководство второй по загруженности воздушной гавани Великобритании предложило награду в 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет арестовать нарушителей.

Работа аэропорта, расположенного в 46 км к югу от Лондона, была парализована 19 декабря, после того как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника. Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись еще несколько раз, в последний раз это произошло вечером 21 декабря. Сбой в преддверии Рождества по григорианскому календарю затронул 140 тысяч авиапассажиров. Около тысячи рейсов пришлось направить в другие аэропорты или отменить.