Канцлер Мерц признал в Германии рост "импортного" антисемитизма

"Это страшный вызов, особенно для Германии, что мы сталкиваемся с таким масштабным антисемитизмом. Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти показатели. Мы привлекаем к ответственности тех, кто нарушает закон. Честно говоря, у нас своего рода импортный антисемитизм, потому что за последние десять лет к нам приехало очень много мигрантов. Нам нужно решить эту проблему. Хочу ясно сказать: федеральное правительство и подавляющее большинство бундестага решительно настроены против этого антисемитизма и этих людей", - заявил Мерц в интервью американскому телеканалу Fox News.