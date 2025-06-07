Канцлер Мерц признал в Германии рост "импортного" антисемитизма

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что из-за роста числа мигрантов в последние годы в стране наблюдается импортный антисемитизм.
По последним данным, в 2024 году число антисемитских инцидентов в Германии выросло на 77 %, достигнув 8627 случаев.
"Это страшный вызов, особенно для Германии, что мы сталкиваемся с таким масштабным антисемитизмом. Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти показатели. Мы привлекаем к ответственности тех, кто нарушает закон. Честно говоря, у нас своего рода импортный антисемитизм, потому что за последние десять лет к нам приехало очень много мигрантов. Нам нужно решить эту проблему. Хочу ясно сказать: федеральное правительство и подавляющее большинство бундестага решительно настроены против этого антисемитизма и этих людей", - заявил Мерц в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Сейчас мы меняем миграционную политику. Вчера наше правительство приняло уже второе подобное решение. Мы делаем еще больше, чтобы сократить огромное число нелегальных мигрантов. Мы добиваемся успехов, эти цифры идут вниз. Но мы еще не дошли до конца пути", - добавил канцлер.
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