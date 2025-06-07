Зеленский: "Паутину" провели исключительно украинским оружием

"Я очень хотел задействовать лишь то, что мы сами производим, чтобы это было совершенно очевидным", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

По его словам, водители в России не знали, что перевозимые ими жилые модули и контейнеры оснащены дронами.

"Они ничего не знали, - отметил Зеленский в беседе, фрагменты которой выйдут в эфир программы This Week в воскресенье. - Они просто выполняли свою работу".

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине России, включая Сибирь, где размещаются бомбардировщики.

Атака велась с территории России: аппараты запускались с грузовиков, припаркованных рядом с аэродромами. Поврежден 41 самолёт, в том числе самолет ДРЛО А-50, а также бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что операция "Паутина" вывела из строя 34 % российских носителей крылатых ракет стратегического класса.