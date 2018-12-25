В Вецмилгрависе идут масштабные поиски 31-летнего Эдгара; прочесывалось дно канала

По данным bezvests.lv, 11 декабря 2018 года в Рижском микрорайоне Вецмилгравис около 9:00 пропал 31-летний рижанин Эдгарс КАМЕРОВСКИС. С утра в день пропажи вышел из дома в состоянии депрессии и до сих пор назад не вернулся. Последний раз общался в день пропажи со своей матерью. Больше на связь не выходил и никаких вестей о себе не подавал. Телефон отключен.

ФОТО: Facebook/Bezvests.lv

При себе у пропавшего был телефон, паспорт, ID-карта, калькулятор кодов, ключи, подзарядка для мобильного телефона, пол-литровая бутылка с водой, авторучка, небольшая тетрадь, черная сумка через плечо.

ПРИМЕТЫ: рост 170-175 см, плотного телосложения, весом 100-120 кг. Глаза карие, на лице, возможно, легкая небритость или отпущены усы и борода. Был одет в голубую куртку, темно-синие джинсы, на голову наброшен черный капюшон.

Позже поступила информация, что похожая куртка была найдена.

Около 20 добровольцев BEZVESTS.LV в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в Рижском канале Саркандаугава проверили одну из версий пропажи 31-летнего Эдгара.

Группа волонтеров, в составе которой были инструкторы поиска, кинологи с собаками, операторы ультразвукового оборудования для поисков под водой и водолазы-добровольцы организации, тщательно проверила дно канала вдоль береговой зоны и в окрестностях пирса в Вецмилгрависе.

Все подозрительные точки и объекты, обнаруженные эхо-камерой и замеченные специалистами на экране сонара, были заново пройдены на катере и проверены повторно. В результате поисков тело, возможно, утонувшего человека обнаружено не было.

Специалисты-добровольцы еще изучат видеоматериалы, полученные в результате поисков, и дадут свое заключение. Возможно, какие-то участки дна канала придется обследовать с аппаратурой еще раз.

Поиски осложняли морозная и ветреная погода, как и довольно сильное течение и интенсивное судоходство по каналу, а также огромное количество разных затонувших предметов на дне - на экране сонара появлялись автомобильные покрышки, колеса и даже велосипед.