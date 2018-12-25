СМИ узнали размер гонораров российских звезд на ток-шоу

При этом журналисты подчеркивают, что после участия в ряде телешоу на федеральных каналах, певец стал чаще появляться на корпоративах и давать концерты.

Как рассказал неназванный сотрудник одного из телешоу, раньше участникам проектов платили больше, а теперь прайс упал.

При этом сумма выплат повышается, если история получает высокие рейтинги. В таком случае возможно заключение эксклюзивного контракта с гонораром до миллиона рублей (почти 13 тыс. евро) за эфир.

В свою очередь, актер Алексей Панин заявил. что за участие в одной из съемок в телешоу он получил 400 тысяч рублей. Никита Джигурда и Марина Анисина, по некоторым данным, получили по 500 тысяч рублей (6,3 тыс. евро), телеведущей Дане Борисовой платили примерно по 400 тысяч за передачу, ныне покойному певцу Евгению Осину - 300 тысяч, а водителю балерины Анастасии Волочковой 50 - 70 тысяч рублей. Звезды, выступающие в качестве экспертов на телешоу, получают от 15 до 30 тысяч рублей (до 300 евро)