Таиланд первым в Юго-Восточной Азии легализовал медицинскую марихуану
25 декабря 2018, 18:49
Парламент Таиланда принял закон, разрешающий производство, использование и хранение марихуаны в медицинских целях.
Документ вступит в силу после формального подписания королем страны.
Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей медицинское использование каннабиса. Употребление и продажа марихуаны в рекреационных целях во всех странах региона по-прежнему запрещены и наказываются очень длительными тюремными сроками.
Медицинская марихуана легальна примерно в полутора десятках стран мира. Продажа каннабиса в рекреационных целях на федеральном уровне разрешена только в Уругвае и в Канаде.