Вт, 25.12.2018
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Таиланд первым в Юго-Восточной Азии легализовал медицинскую марихуану

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Парламент Таиланда принял закон, разрешающий производство, использование и хранение марихуаны в медицинских целях.

Документ вступит в силу после формального подписания королем страны.

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей медицинское использование каннабиса. Употребление и продажа марихуаны в рекреационных целях во всех странах региона по-прежнему запрещены и наказываются очень длительными тюремными сроками.

Медицинская марихуана легальна примерно в полутора десятках стран мира. Продажа каннабиса в рекреационных целях на федеральном уровне разрешена только в Уругвае и в Канаде.

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