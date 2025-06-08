Силиня недовольна провалами при проведении выборов

Силиня признала, что сотрудники избирательной комиссии работали на совесть и справились хорошо. Однако она выразила недовольство техническими проблемами — алгоритмы, которые были разработаны заранее, в реальной ситуации не работали так, как было запланировано.

По ее мнению, Сейм должен связаться с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и выяснить, почему обещанное не было выполнено.

Политик отметила, что министру умного управления и регионального развития Инге Берзине поручено оценить ответственность Государственного агентства цифрового развития (VDAA). Она считает, что необходимо не только оценить VDAA, но и в целом обеспечить, чтобы подобные технические неполадки и перебои в коммуникации не повторились на следующих выборах.

Силяни подчеркнула, что, хотя это не были электронные выборы, необходимо было дать разъяснения о том, что происходит в случае технических проблем, например, когда начинается подсчет голосов вручную. По ее мнению, ЦИК могла принять решения быстрее.