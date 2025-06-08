Силиня недовольна провалами при проведении выборов

Ошибки, допущенные на прошедших муниципальных выборах, следует рассматривать в целом и позаботиться о том, чтобы они не повторились на предстоящих выборах в Сейм, сказала агентству LETA премьер-министр Эвика Силиня.
Силиня признала, что сотрудники избирательной комиссии работали на совесть и справились хорошо. Однако она выразила недовольство техническими проблемами — алгоритмы, которые были разработаны заранее, в реальной ситуации не работали так, как было запланировано.
По ее мнению, Сейм должен связаться с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и выяснить, почему обещанное не было выполнено.
Политик отметила, что министру умного управления и регионального развития Инге Берзине поручено оценить ответственность Государственного агентства цифрового развития (VDAA). Она считает, что необходимо не только оценить VDAA, но и в целом обеспечить, чтобы подобные технические неполадки и перебои в коммуникации не повторились на следующих выборах.
Силяни подчеркнула, что, хотя это не были электронные выборы, необходимо было дать разъяснения о том, что происходит в случае технических проблем, например, когда начинается подсчет голосов вручную. По ее мнению, ЦИК могла принять решения быстрее.
Отвечая на вопрос об ответственности председателя ЦИК Кристины Саулите, Силиня указала, что ответственность ЦИК оценивает Сейм, но она призовет коллег в Сейме задать вопросы и потребовать объяснений как от руководства ЦИК, так и от представителей VDAA.
Силиня считает, что технически этот процесс можно было организовать гораздо лучше.
Она подчеркнула, что активность избирателей на местных выборах была очень высокой, и это, по ее мнению, является очень позитивным сигналом для латвийской демократии.
Как сообщалось, подсчет голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье столкнулся с техническими трудностями. Проблемы в работе избирательных участков, связанные с техническими сбоями, наблюдались также в течение недели, когда проходило досрочное голосование.
Президент страны Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.
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