В Берлине автомобиль с латвийскими номерами наехал на пешеходов

В Берлине водитель на сером автомобиле BMW третьей серии на большой скорости вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом сообщает Bild в субботу, 29 декабря. Отмечается, что у автомобиля латвийские номерные знаки.
Отмечается, что инцидент произошел в 2.30 ночи в столичном районе Веддинг. На опубликованных фотографиях с места событий видны пятна крови на земле.
Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь водитель BMW не пострадал.
Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян.
Полиция начала расследование происшествия.
#Verkehrsunfall in #Gesundbrunnen— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 29, 2018
Die @Berliner_Fw ist zur Zeit mit 30 Kräften in der #Osloer_Straße bei einem #VU mit mehreren verletzten Personen im Einsatz. Mind. 3 Personen schwer verletzte Personen werden zur Zeit durch den Rettungsdienst versorgt. pic.twitter.com/oQgbembnru