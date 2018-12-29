Сб, 29.12.2018
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В Берлине автомобиль с латвийскими номерами наехал на пешеходов

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Место происшествия

ФОТО: @Berliner_Fw

В Берлине водитель на сером автомобиле BMW третьей серии на большой скорости вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом сообщает Bild в субботу, 29 декабря. Отмечается, что у автомобиля латвийские номерные знаки. 

Отмечается, что инцидент произошел в 2.30 ночи в столичном районе Веддинг. На опубликованных фотографиях с места событий видны пятна крови на земле.

Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь водитель BMW не пострадал.

Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян. 

Полиция начала расследование происшествия.

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