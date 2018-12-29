Технологии приходят в госсектор. Пожарная служба закупит дроны

Как сообщили в ГПСС, заявки на поставку дронов от претендентов принимаются до 28 января 2019 года.

Дроны будут приобретены в рамках проекта ЕС по внедрению новых технологий в работе пожарных в Курземе, Латгале, Риге, Земгале и нескольких регионах Литвы, что повысит их способность объективно оценивать ситуацию и оперативно реагировать на происшествия и бедствия.

ГПСС приобретет 11 дронов с видеокамерами, шесть дронов с термокамерами и один дрон для картографических работ.

Затраты по проекту составят 588 228 евро, в том числе софинансирование из Европейского фонда регионального развития - 499 993 евро.