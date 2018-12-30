Вс, 30.12.2018
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Миллионер Юлийc Круминьш рассказал, как впервые попал в тюрьму и стал там авторитетом
Эксклюзив

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В разговоре с порталом "Аполло" миллионер Юлийс Круминьш поделился воспоминаниями о том, как в юности сидел в тюрьме вместе с насильниками, ворами в законе и убийцами. Смотрите видео!

Юлийс Круминьш попал в тюрьму после службы в армии из-за нелегальной торговли радиоприемниками Spidola. Он провел в тюрьме 9 месяцев, в камере было 40 человек. Там будущий предприниматель познакомился с ворами в законе и узнал как "жить по понятиям". О времени, проведенном в заключении, Круминьш не жалеет: так как он "многое там приобрел". "Девять месяцев тюрьмы были для меня как пять лет в институте", - признался миллионер.

Круминьш рассказал, что ему приходилось драться с сокамерниками, чтобы постоять за себя. Но так как юношей он был физически сильным, занимался боксом и другими видами спорта, сокамерники поняли, что с ним шутки плохи. 

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