Миллионер Юлийc Круминьш рассказал, как впервые попал в тюрьму и стал там авторитетом
В разговоре с порталом "Аполло" миллионер Юлийс Круминьш поделился воспоминаниями о том, как в юности сидел в тюрьме вместе с насильниками, ворами в законе и убийцами. Смотрите видео!
Юлийс Круминьш попал в тюрьму после службы в армии из-за нелегальной торговли радиоприемниками Spidola. Он провел в тюрьме 9 месяцев, в камере было 40 человек. Там будущий предприниматель познакомился с ворами в законе и узнал как "жить по понятиям". О времени, проведенном в заключении, Круминьш не жалеет: так как он "многое там приобрел". "Девять месяцев тюрьмы были для меня как пять лет в институте", - признался миллионер.
Круминьш рассказал, что ему приходилось драться с сокамерниками, чтобы постоять за себя. Но так как юношей он был физически сильным, занимался боксом и другими видами спорта, сокамерники поняли, что с ним шутки плохи.