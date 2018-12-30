Миллионер Юлийc Круминьш рассказал, как впервые попал в тюрьму и стал там авторитетом

Юлийс Круминьш попал в тюрьму после службы в армии из-за нелегальной торговли радиоприемниками Spidola. Он провел в тюрьме 9 месяцев, в камере было 40 человек. Там будущий предприниматель познакомился с ворами в законе и узнал как "жить по понятиям". О времени, проведенном в заключении, Круминьш не жалеет: так как он "многое там приобрел". "Девять месяцев тюрьмы были для меня как пять лет в институте", - признался миллионер.