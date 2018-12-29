Какие обещания дают себе латвийцы на Новый год?

23% жителей Латвии хоть раз на Новый год обещали себе в будущем питаться правильнее, свидетельствует опрос, проведенный социологическим агентством SKDS.
Занятия спортом - второе по частоте среди новогодних намерений, и такое обязательство на себя брал 21% респондентов.
На третьем месте среди самых частых новогодних обещаний - разобраться с накопившимися делами, на четвертом - избавиться от ненужных вещей, на пятом - навести порядок дома, на шестом - чаще путешествовать, на седьмом - больше времени проводить на свежем воздухе.
Восьмым самым популярным является намерение больше экономить деньги, девятым - бросить курить, десятым - избавиться от какой-либо плохой черты характера.
Данные опроса также показывают, что полностью свои намерения удалось реализовать только 9% опрошенных.
Частично выполнить свои планы получилось у 66% опрошенных, а 23% признались в полном поражении.
32% участников опроса заявили, что на Новый год не давали себе каких-либо обещаний.
Опрос проводился в начале декабря, в нем участвовали 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.