Какие обещания дают себе латвийцы на Новый год?

На третьем месте среди самых частых новогодних обещаний - разобраться с накопившимися делами, на четвертом - избавиться от ненужных вещей, на пятом - навести порядок дома, на шестом - чаще путешествовать, на седьмом - больше времени проводить на свежем воздухе.