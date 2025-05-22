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Интервью "Перекрыть транзит российской нефти рядом с Эстонией можно": эксперт о планах ЕС против теневого флота РФ

Нефтяной танкер российской компании «Совкомфлот» по Балтийскому морю двигается в сторону Эстонии, Ленинградская область, май 2025 года.
Нефтяной танкер российской компании «Совкомфлот» по Балтийскому морю двигается в сторону Эстонии, Ленинградская область, май 2025 года. Фото: EPA/Scanpix

Украина призвала G7 снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов до 30 долларов за баррель. Глава евродипломатии Кая Каллас после этого заявила, что эта тема станет одной из главных в новом 18 пакете санкций ЕС. Влияние таких решений в том числе на теневой флот РФ на Балтике Rus.Postimees обсудил с аналитиком рынков нефти и газа Михаилом Крутихиным (Осло).

"С нашей точки зрения, разумный предел цены на нефть составляет 30 долларов", - цитирует агентство Reuters слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, которые он произнес 20 мая во время визита на заседание Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Потолок в 60 долларов был введен ЕС и Великобританией в конце 2022 года.

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