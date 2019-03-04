Люби и худей! Частый секс снижает аппетит

Исследование Йоркского университета подтверждает, что частый секс между партнерами не только улучшает здоровье, но и способствует похудению.

Причина в том, что у тех, кто регулярно занимается сексом, чаще наблюдается потеря аппетита, пишет The Sun. Оказывается,

в этом виноват гормон любви окситоцин, который выделяется во время секса и заставляет вас хорошо себя чувствовать и испытывать нежность и страсть к партнеру.

Интересно, что этот же гормон появляется у женщины и во время родов, благодаря ему у молодых мам выделяется молоко для кормления ребенка.

ФОТО: PantherMedia/ScanPix

Исследуя гормон окситоцин, ученые открыли, что он способствует потере аппетита или по крайней мере уменьшает его у большинства.

Исследователи в определенный период времени наблюдали за группой людей в возрасте от 27 до 50 лет. Эти люди были в разных весовых категориях, и среди них было несколько человек, страдающих от переедания.

Ученые исследовали ДНК этих людей и ген рецептора окситоцина (OXTR) в образцах их крови. Оказалось,

чем больше этого гормона в крови у человека, тем меньше у него аппетит. Проще говоря, влюбленность до "бабочек в животе" отвлекает нас от мыслей о переедании.