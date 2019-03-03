Передача: Приближенные к Ушакову получали в Rīgas satiksme зарплаты за "консультации"

De facto выяснила, что несколько приближенных к Нилу Ушакову сотрудников думы вплоть до задержания Леона Бемхенса в конце прошлого года получали зарплату за оказание консультаций Rīgas satiksme. Неполные три года зарплату у предприятия получала как помощница Ушакова Ольга Портнова, так и пресс-секретарь мэры Лайла Ивана.

Несмотря на то, что в Rīgas satiksme есть отдел по общественным отношениям, Ивана за 1500 евро в месяц (на руки) давала предприятию советы по общественным отношениям.

На вопрос, что именно Ивана делала в Rīgas satiksme, она пояснила, что давала консультации "по любым вопросам, связанным с общественными отношениями, в которых у Рижской думы и Rīgas satiksme общие цели, задачи и работы".

Передача указывает, что в прошлом году полгода из бюджета Rīgas satiksme кормился и бывший работник думы Алексей Фут, который ранее был замечен на мероприятиях молодежной организации "Согласия". В Rīgas satiksme он консультировал работников колл-центра.

Всего новое правление Rīgas satiksme разорвало договора с несколькими десятками лиц, на консультационные договора которых потратили примерно миллион евро. Временный председатель правления предприятия Анрийс Матисс говорит, что у него нет оснований утверждать, что работники были фиктивными, однако пообещал проверить, были ли договора обоснованными.

Мэр Риги Нил Ушаков в разговоре с De facto заявил, что он не заботился о том, чтобы эти люди были трудоустроены в Rīgas satiksme.