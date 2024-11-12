Двадцать два года назад Ингрида приобрела квартиру в новом доме в Пардаугаве, став одним из первых собственников. Жилье устраивало ее во всем - дом был новым, а квартира идеально подходила для жизни. Но недавно ей и другим жителям здания пришло письмо от самоуправления: в уведомлении на 12 страницах объяснялось, что против них введены санкции, так как дом официально не введен в эксплуатацию, сообщает передача Bez tabu.
ВИДЕО ⟩ Собственность куплена 22 года назад, но не введена в эксплуатацию. Кто в ответе?
О том, что здание не получило необходимую документацию, Ингрида узнала еще несколько лет назад, но до сих пор этот факт обсуждался лишь в разговоре с соседями - конкретные действия не предпринимались.
Теперь, согласно официальному письму от Рижского самоуправления, у жителей есть шесть месяцев, чтобы устранить нарушения и добиться ввода здания в эксплуатацию.
Это предписание подразумевает, что здание либо необходимо вернуть к первоначальному проекту, соответствующему нормам, либо оплатить разработку нового проекта, учитывающего все изменения и соответствующего современным требованиям.
Представитель Swedbank объяснил, что сегодня для покупки такого объекта, не введенного в эксплуатацию, финансирование не было бы предоставлено. Для банка ключевым условием является наличие всей необходимой документации, включая сертификат ввода в эксплуатацию.
Представитель выразил удивление тем, что здание, которое не прошло официальный ввод, было доступно на рынке для приобретения.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu
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