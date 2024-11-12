ВИДЕО Собственность куплена 22 года назад, но не введена в эксплуатацию. Кто в ответе?

Двадцать два года назад Ингрида приобрела квартиру в новом доме в Пардаугаве, став одним из первых собственников. Жилье устраивало ее во всем - дом был новым, а квартира идеально подходила для жизни. Но недавно ей и другим жителям здания пришло письмо от самоуправления: в уведомлении на 12 страницах объяснялось, что против них введены санкции, так как дом официально не введен в эксплуатацию, сообщает передача Bez tabu.