ВИДЕО Сравните: участок у эстонско-российской границы изменился до неузнаваемости

Журналист Lõuna-Eesti Postimees дважды исследовал Саатсеский сапог, расположенный в деревнях Лутепяэ и Сесники, то есть место, где российская граница глубже врезается в Эстонию и где на протяжении километра проходит дорога Вярска - Улитина.

Первый раз это было в апреле 2019 года, второй раз - в октябре этого года. Если пять лет назад во время путешествия с пограничниками приходилось надевать резиновые сапоги, чтобы ноги остались сухими, то этой осенью точно такой же маршрут можно было в легких кроссовках проехать на пассажирском сиденье автомобиля.