Хитом кремлевской пропаганды на прошлой неделе стало интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо пропагандистке Ольге Скабеевой. Интервью стало для Москвы большим подарком, так как позволило заявить, что в Европейском союзе нет единой негативной позиции против вторжения России в Украину, а также похвалиться тем, что у России все еще есть друзья в Европе.

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Водитель в понедельник умышленно врезался в спортивный центр в городе Чжухай на юге Китая, в результате чего погибли 35 человек и еще 45 получили тяжелые ранения, заявили в полиции.

Во вторник 12 ноября российские депутаты утвердили законопроект, запрещающий "пропаганду" жизни без детей. По заявлению российских политиков, этот закон стал очередной мерой в борьбе с так называемыми западно-либеральными идеями и продолжил линию на укрепление "традиционных ценностей".

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