В этот раз мы провожаем не только вторник, но и второй день Недели патриотов. После широких торжеств в честь Дня Лачплесиса Рига готовится к первому за несколько лет фестивалю Staro Rīga, а вся страна - к 106-й годовщине независимости. В этот холодный осенний вечер, 12 ноября, мы приглашаем вас ознакомиться с подборкой главных новостей дня от RUS TVNET!
Главное за 12 ноября ⟩ День Лачплесиса в фото, клип Шуры Би-2 в Риге и последствия налоговой реформы
Новости Латвии:
Одно из центральных рижских мероприятий в честь Дня Лачплесиса прошло в парке Победы. На мероприятии был и TVNET+. Ищите себя на фотографиях!
В Риге на улице Пиедруяс вывешен флаг Латвии, который выглядит рваным и заметно выцветшим. Обратившаяся в передачу Bez Tabu зрительница считает, что таким образом было проявлено неуважение к государственному символу, причем в месяц государственных праздников.
После утверждения запланированных налоговых изменений среднестатистическая латвийская семья получит дополнительные сто евро в семейный бюджет, но, по расчетам, налоги и инфляция съедят их четырехкратно, сообщает Dienas Bizness.
Мультисервисное предприятие Tele2 внедрило систему защиты, которая автоматически блокирует звонки с фейковых номеров мобильных телефонов из-за границы. В первые дни в час блокировалось около 100 фейковых звонков.
Экономика Латвии в этом году вошла в зону стагнации. Согласно последним прогнозам банков SEB и Swedbank, рост замедляется быстрее, чем ожидалось ранее. Оба банка дают в своих прогнозах разные, но очень близкие цифры, сообщает LETA.
За рубежом:
Фанаты "Властелина колец" должны помнить сцену, когда король Теоден понимает, что его крепость-убежище в Хельмовой Пади вот-вот падет под натиском мародерствующих орков и их "свирепой злобы", и задается вопросом: "Как мы дошли до этого?" После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие американцы задаются таким же вопросом.
Хитом кремлевской пропаганды на прошлой неделе стало интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо пропагандистке Ольге Скабеевой. Интервью стало для Москвы большим подарком, так как позволило заявить, что в Европейском союзе нет единой негативной позиции против вторжения России в Украину, а также похвалиться тем, что у России все еще есть друзья в Европе.
Как Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, может попытаться остановить войну России против Украины, и как сложатся отношения Соединенных Штатов с Германией и ЕС? Интервью с экспертом Джексоном Джейнсом.
Водитель в понедельник умышленно врезался в спортивный центр в городе Чжухай на юге Китая, в результате чего погибли 35 человек и еще 45 получили тяжелые ранения, заявили в полиции.
Во вторник 12 ноября российские депутаты утвердили законопроект, запрещающий "пропаганду" жизни без детей. По заявлению российских политиков, этот закон стал очередной мерой в борьбе с так называемыми западно-либеральными идеями и продолжил линию на укрепление "традиционных ценностей".
Интересное чтиво:
В сентябре TVNET+ побывал на съемках нового видеоклипа для популярного рок-музыканта Шуры Би-2. Рассказываем, как это было, в нашем репортаже!
Блогер Ольга Попова последние два года активно ведет страничку в TikTok, за которой следят более 240 тысяч пользователей. Может показаться, что жизнь Ольги - смех и улыбки, но с какими только она не сталкивалась трудностями: переезд в новую страну, где нет даже знакомых, множественные операции и даже попытки похитить на отдыхе ее дочь.
В 1964 и 1965 годах Ригу и ближайшие окрестности держала в страхе банда, которая убивала, грабила людей и обворовывала квартиры. Когда выяснилось, кто совершал преступления, рижане были шокированы. Легенды о банде Надзиньша, которой руководили интеллигентный образцовый парень с дипломом отличника и его тетя - известный дантист, ходили десятилетиями. Чтобы выяснить, что на самом деле тогда происходило, TVNET заглянул в уникальные архивные материалы.
Пятнадцать лет подряд Маттео Фарнети был лицом Kinder Chocolate, однако теперь он изменился до неузнаваемости, пишет портал Limon.ee.
Если вы в ближайшие дни собираетесь поехать в Литву на машине, то на ней уже должны быть установлены зимние шины. Соседи требуют заменить шины на две недели раньше, чем в Латвии. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
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