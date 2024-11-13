Доверие жителей к системе поднятия тревоги в Латвии низкое. Согласно данным Евробарометра за 2023 год, 24% жителей Латвии не готовы сообщать о наблюдаемой коррупции, так как считают, что информаторы не защищены. В свою очередь, данные заказанного в 2024 году "Обществом за открытость - Delna" опроса общественного мнения показывают еще более негативную картину - 71% опрошенных скорее или полностью согласны, что, поднимая тревогу о нарушениях на рабочем месте, информатор столкнется с отрицательными последствиями.
24% латвийцев боятся сообщать о коррупции на работе. И, к сожалению, не зря: два реальных случая
Эти данные демонстрируют, насколько важно стимулировать доверие общественности к системе поднятия тревоги и разъяснять обществу возможности зашиты своих прав. В этой статье Delna подробнее рассматривает два конкретных случая информирования, когда для информаторов наступили отрицательные последствия.
Пример: Освобождение по обоюдному согласию сторон
Гвидо (имя изменено) является членом правления государственного акционерного общества A.
Со временем Гвидо обратил внимание, что VAS A нецелесообразно использует публичные ресурсы. О наблюдаемой ситуации он пожелал проинформировать. Но, учитывая, что VAS A является государственным акционерным обществом с существенным политическим и экономическим влиянием в Латвии, Гвидо был убежден, что, обратившись с заявлением в компетентное учреждение, он столкнется с отрицательными последствиями, нарушение будет сокрыто или не будет предотвращено.
В связи с этим Гвидо использовал предусмотренную Законом о поднятии тревоги возможность поднять тревогу публично и опубликовал статью о наблюдаемой ситуации на медийном портале.
После этой публикации Совет VAS A обратился к Гвидо с предложением - подписать обоюдное соглашение о прекращении трудовых отношений, в результате чего он получал компенсацию и положительную оценку своей предыдущей работы, или, в случае неподписания соглашения, получить выражение недоверия от Совета, в результате чего он не получил бы компенсацию и положительную оценку. В результате Гвидо подписал обоюдное соглашение, в котором согласился уйти в отставку.
Пример: Освобождение в результате реорганизации
Эйнар (имя изменено) на своем рабочем месте наблюдал противозаконную, по его мнению, ситуацию. В связи с чем он поднял тревогу. Через некоторое время после подачи заявления работодатель Эйнара начал оценку эффективности рабочего места, чтобы выяснить, следует ли сократить количество занятых по причине дублирования обязанностей. Эта оценка, в частности, коснулась отдела Эйнара.
В результате оценки констатировано, что должность Эйнара дублируется другой должностью на рабочем месте, к тому же Эйнару невозможно было обеспечить другое соответствующее его квалификации рабочее место, поэтому Эйнара было решено освободить от должности. Эйнар с этой ситуацией не согласился и обратился в Государственную трудовую инспекцию (VDI), так как был уверен, что освобождение его от должности напрямую связано с поднятой им тревогой и проведенная оценка эффективности - искусственно созданный процесс с целью избавиться от него, создавая видимость корректности происходящего и соблюдения правовых норм.
Как действовать ответственному учреждению?
Оба вышеупомянутых случая демонстрируют, что возможные для информатора отрицательные последствия не всегда настолько очевидно выражаются, как внезапное одностороннее увольнение. Зачастую это представляется как обоюдное соглашение или какой-либо внутренний организационный процесс. Но в основе подобных процессов часто просматривается желание освободиться от конкретного лица.
В соответствии с Законом о поднятии тревоги VDI обеспечивает консультации о возможностях предотвратить созданные для информатора, его родственников или связанных лиц неблагоприятные последствия в сфере трудовых и правовых отношений или в сфере безопасности труда. Также предусматривается, что VDI проводит процесс административного нарушения о создании отрицательных последствий для информатора.
К сожалению, до сих пор в Delna наблюдали, что VDI к делам о поднятии тревоги относится формально, неэффективно. Например, в деле Эйнара VDI указала, что в ее компетенцию не входит оценка обоснования необходимости сокращения численности работников. А также что в деле вообще нет доказательств того, что работодатель знал, что именно Эйнар является информатором. Такой подход VDI на практике указывает на несколько проблем.
Во-первых,
сокращение количества работников определенно является удобным методом, как работодатель может освободиться от информатора,
так как VDI этот вопрос вообще не будет оценивать. Общество Delna согласно с указанием VDI на то, что инспекция не вправе оценивать сокращение количества работников по сути, но VDI должна по крайней мере оценивать методику сокращения численности персонала. Например, в деле Эйнара оценка, на основании которой было проведено сокращение количества работников, затронула только отдел Эйнара. Возникает вопрос, почему сначала не была проведена оценка идентификации конкретного отдела, в котором пройдет сокращение штата, а вместо этого был выбран один отдел без объективного на то обоснования.
Также VDI могла вникнуть в общие принципы и обстоятельства, которые учитывались в процессе сокращения количества работников. Конечно, VDI не будет оценивать, является ли сокращение штата для работодателя экономически и хозяйственно необходимым, но VDI должна оценить, произошло ли оно объективно и обоснованно.
Во-вторых, из заключений VDI создается впечатление, что при отрицании работодателем того, что он знал о факте поднятия тревоги, факт неблагоприятных последствий для информатора с ним связан не будет. В понимании Delna такой подход не защищает информатора. Вместо этого надо оценить, есть ли основание думать, что работодатель знал о факте поднятия тревоги.
Заключение
К сожалению, дело Эйнара - не единственный случай, когда VDI не обеспечила должную защиту информатора. Также инспекция - не единственное учреждение, в котором необходимо укреплять понимание о защите информаторов. Необходимо на государственном уровне укреплять компетенцию работающих с делами информаторов лиц.
Мы не можем ожидать, что увеличится количество жителей, верящих, что информирование без неблагоприятных последствий возможно, и увеличится количество тех жителей, которые информируют о возможных нарушениях на своем рабочем месте, до тех пор, пока не утвердится более стабильная практика в вопросах защиты информаторов.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из предоставленных Министерством культуры средств государственного бюджета. За содержание статьи отвечает "Общество за открытость - Delna".
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