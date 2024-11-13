24% латвийцев боятся сообщать о коррупции на работе. И, к сожалению, не зря: два реальных случая

Пример: Освобождение в результате реорганизации

Эйнар (имя изменено) на своем рабочем месте наблюдал противозаконную, по его мнению, ситуацию. В связи с чем он поднял тревогу. Через некоторое время после подачи заявления работодатель Эйнара начал оценку эффективности рабочего места, чтобы выяснить, следует ли сократить количество занятых по причине дублирования обязанностей. Эта оценка, в частности, коснулась отдела Эйнара.

В результате оценки констатировано, что должность Эйнара дублируется другой должностью на рабочем месте, к тому же Эйнару невозможно было обеспечить другое соответствующее его квалификации рабочее место, поэтому Эйнара было решено освободить от должности. Эйнар с этой ситуацией не согласился и обратился в Государственную трудовую инспекцию (VDI), так как был уверен, что освобождение его от должности напрямую связано с поднятой им тревогой и проведенная оценка эффективности - искусственно созданный процесс с целью избавиться от него, создавая видимость корректности происходящего и соблюдения правовых норм.

Как действовать ответственному учреждению?

Оба вышеупомянутых случая демонстрируют, что возможные для информатора отрицательные последствия не всегда настолько очевидно выражаются, как внезапное одностороннее увольнение. Зачастую это представляется как обоюдное соглашение или какой-либо внутренний организационный процесс. Но в основе подобных процессов часто просматривается желание освободиться от конкретного лица.