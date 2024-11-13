Вечером в понедельник оппозиция в отколовшейся от Грузии Абхазии начала акции протеста с требованием освободить задержанных ранее активистов, а также отменить соглашение о российских инвестиционных проектах в республике.
Перекрытие мостов в Сухуми после потасовки у службы госбезопасности. Что известно
Вечером в понедельник оппозиция в отколовшейся от Грузии Абхазии начала акции протеста с требованием освободить задержанных ранее активистов, а также отменить соглашение о российских инвестиционных проектах в республике. Были перекрыты мосты на въездах в Сухуми. Движение транспорта уже возобновилось.
Ночью протестующие начали собираться на площади Свободы в Сухуми, а также перекрыли мосты.
Были заблокированы Гумистинский и Нижнегумистинский мосты, через которые можно попасть в Сухуми, а также Кодорский мост на границе Гульрипшского и Очамчирского районов.
Утром протестующие временно разблокировали Кодорский мост после переговоров с властями, сообщил ТАСС один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Частично разблокирован въезд и выезд из Сухуми по Гумистинскому мосту, но проехать по нему может только общественный транспорт, писало агентство "Апсныпресс".
Позже корреспондент "РИА Новости" передал, что протестующие снова перекрыли Кодорский мост.
Днем популярное в Абхазии издание "Нужная газета" сообщила, что "всех незаконно задержанных отпустили".
Бывший спикер абхазского парламента Сократ Джинджолия рассказал, что об освобождении активистов удалось договориться в администрации президента республики. Он попросил блокирующих въезд в Сухуми на Гумистинском мосту прекратить блокаду, передает корреспондент "Интерфакса".
Позже он сообщил, что движение транспорта по мостам возобновилось. "События нет, а страна сутки на ушах простояла. Кто за этот кордебалет ответит?" - написал в телеграме абхазский политолог Инал Хашиг.
Как развивались события
Вечером в понедельник у здания службы госбезопасности (СГБ) в Сухуми собрались люди, они требовали освободить доставленных туда активистов, предположительно задержанных после стычки с одним из депутатов у здания местного парламента.
Сообщалось о потасовке во время акции и попытке протаранить ворота службы госбезопасности автомобилем.
Председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц заявил о задержании пятерых оппозиционных активистов, среди которых Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, сообщал ТАСС.
"Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали", - сказал Барциц.
Власти заявляют, что этих людей задержали за "противоправные действия" в отношении одного из депутатов.
"Группой лиц, находящихся во дворе здания парламента республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью", - заявил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.
В местных телеграм-каналах опубликовали видео предполагаемой стычки с депутатом, а также последующего задержания оппозиционеров бойцами СОБР. Оппозиция утверждает, что задержание было незаконным и несоразмерным тому, что произошло.
"Сам стиль задержания был таким, как будто задерживались особо опасные преступники. Если бы их кто-то пригласил на беседу в СГБ, они сами бы туда приехали", - заявил Ардзинба.
Что говорили власти и оппозиция
Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание, на котором представители силовых структур доложили о происходящем в республике.
Как заявил генпрокурор, во время протестов родственники задержанных и представители оппозиции пытались незаконно проникнуть в здание СГБ, однако эту попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Глава СГБ Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее "массовыми беспорядками". По его словам, один из участников акции пытался применить силу к сотрудникам ведомства, а также протаранить ворота.
Глава абхазского МВД Роберт Киут назвал произошедшее с депутатом парламента нападением. Власти не называют его имя, однако, по данным провластных телеграм-каналов, в ходе инцидента "был избит" депутат Алмас Акаба.
Один из лидеров оппозиции Ардзинба заявил, что его соратники были задержаны, поскольку отстаивают национальные интересы. "Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать - дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено", - сказал он.
"Здесь нет ни одного человека, который бы пошел на такие меры с удовольствием. Те, кто следят за действиями оппозиции все пять лет, знают, что мы никогда не поддерживали подобные акции. Но сегодня это вынужденные меры", - добавил Ардзинба.
Что за соглашение
Речь идет о соглашении между Россией и Абхазией, в соответствии с которым российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории республики.
Соглашение было подписано в Москве 30 октября и теперь должно быть ратифицировано парламентом Абхазии.
Этот вопрос планировалось рассмотреть 15 ноября - в этот день активисты оппозиции намеревались провести акции протеста в республике с требованием отменить соглашение.
В понедельник на внеочередной сессии парламента Абхазии рассматривался законопроект о строительстве многофункциональных комплексов, который является частью общего соглашения.
Источник в парламенте сообщил агентству "РИА Новости", что на заседании документ был принят в окончательном чтении.