Перекрытие мостов в Сухуми после потасовки у службы госбезопасности. Что известно

Что говорили власти и оппозиция

Кадры совещания у президента Абхазии Фото: T.ME/APSNYPRESS

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание, на котором представители силовых структур доложили о происходящем в республике.

Как заявил генпрокурор, во время протестов родственники задержанных и представители оппозиции пытались незаконно проникнуть в здание СГБ, однако эту попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Глава СГБ Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее "массовыми беспорядками". По его словам, один из участников акции пытался применить силу к сотрудникам ведомства, а также протаранить ворота.

Глава абхазского МВД Роберт Киут назвал произошедшее с депутатом парламента нападением. Власти не называют его имя, однако, по данным провластных телеграм-каналов, в ходе инцидента "был избит" депутат Алмас Акаба.

Один из лидеров оппозиции Ардзинба заявил, что его соратники были задержаны, поскольку отстаивают национальные интересы. "Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать - дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено", - сказал он.

"Здесь нет ни одного человека, который бы пошел на такие меры с удовольствием. Те, кто следят за действиями оппозиции все пять лет, знают, что мы никогда не поддерживали подобные акции. Но сегодня это вынужденные меры", - добавил Ардзинба.

Что за соглашение

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба Фото: T.ME/APSNYPRESS