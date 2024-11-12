В России запретили "пропаганду" бездетного образа жизни

Парламентарии подчеркнули, что демографический спад в стране становится все более угрожающим. На фоне старения населения и низкого уровня рождаемости Россия сталкивается с серьезной демографической проблемой, которая ставит под удар ее экономическую и социальную стабильность.

Ситуация еще более обострилась после начала войны в Украине, когда страна понесла потери и в мобилизованном населении, и в уровне рождаемости.

Теперь закон запрещает любую информацию, призывающую к отказу от рождения детей.

Под это определение подпадают публикации и материалы в интернете, на телевидении, в рекламных кампаниях и фильмах. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов для юридических лиц. Если нарушителем окажется иностранный гражданин, его могут депортировать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новый закон направлен на защиту общества, и в первую очередь - молодежи, от негативного воздействия информации, которая может навредить развитию личности.

По словам Володина, основная цель - воспитать молодое поколение на основе "традиционных семейных ценностей".

Законопроект вступит в силу после утверждения Советом Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным. В рамках этого документа будут внесены поправки в уже существующий закон, запрещающий "пропаганду" ЛГБТ-отношений и смены пола.

В тот же день Госдума приняла закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где легализована смена пола.

Володин напомнил, что с 1993 года иностранцы усыновили из России 102 403 ребенка, подчеркнув, что "политика Запада в отношении детей носит разрушительный характер".

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