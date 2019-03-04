Экстремальная любовь! Пара рискует жизнью ради лайков в Instagram

Экстремальная парочка выбирает для фото труднодоступные локации: залезает на крыши, взбирается на скалы и на конструкции железнодорожных мостов, свешивается из поезда, который мчится на полном ходу. Как вам кажется, стоит ли так рисковать жизнью ради фото в Instagram?