Экстремальная любовь! Пара рискует жизнью ради лайков в Instagram
Рейчел и Мигель из Португалии - популярные тревел-блогеры, за их аккаунтом в Instagram следят более 237 000 человек. Парочка публикует фото из романтических путешествий, нередко ради эффектных кадров рискуя своей жизнью.
Экстремальная парочка выбирает для фото труднодоступные локации: залезает на крыши, взбирается на скалы и на конструкции железнодорожных мостов, свешивается из поезда, который мчится на полном ходу. Как вам кажется, стоит ли так рисковать жизнью ради фото в Instagram?