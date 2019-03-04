Вт, 5.03.2019
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Экстремальная любовь! Пара рискует жизнью ради лайков в Instagram
Абсурд или романтика?

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ФОТО: Instagram

Рейчел и Мигель из Португалии - популярные тревел-блогеры, за их аккаунтом в Instagram следят более 237 000 человек. Парочка публикует фото из романтических путешествий, нередко ради эффектных кадров рискуя своей жизнью. 

Экстремальная парочка выбирает для фото труднодоступные локации: залезает на крыши, взбирается на скалы и на конструкции железнодорожных мостов, свешивается из поезда, который мчится на полном ходу. Как вам кажется, стоит ли так рисковать жизнью ради фото в Instagram?

Аккаунт пары в Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by RAQUEL & MIGUEL (@explorerssaurus_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RAQUEL & MIGUEL (@explorerssaurus_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RAQUEL & MIGUEL (@explorerssaurus_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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