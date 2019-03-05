Матисс решил уйти с поста временного главы Rīgas satiksme

Как Матисс заявил Латвийскому радио, его решение продиктовано отсутствием поддержки перемен на предприятии со стороны акционера RS. Функции держателя акций RS выполняет мэр Риги Нил Ушаков.

Вначале поддержка переменам на RS со стороны думы была большой, но после решения Ушакова баллотироваться на выборах в Европарламент ее фактически нет, сказал Матисс.

В таких обстоятельствах он решил, что, скорее всего, сегодня объявит об отставке - заявление уже подготовлено, его осталось только подать Ушакову.

В качестве примера отсутствия такой поддержки Матисс назвал отчет об аудите в RS, в котором предложено оценить ответственность бывшего правления за бесхозяйственность на предприятии, но вместо такой оценки отчет отправлен обратно в RS с установкой "оценивайте сами", что Матисс не считает конструктивным подходом.

Кроме того, Матисс не был информирован о смене временных членов правления предприятия - об этом он был извещен всего за два часа до собрания акционеров.

По мнению Матисса, для улучшения ситуации на РС нужно уменьшать расходы предприятия, но у RS имеются невыгодные договоры с компаниями Rīgas karte, Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), о закупках топлива и др. Эти вопросы необходимо решать совместно, здесь необходимо активное участие акционера и структур Рижской думы.

"Если от них поддержки нет, я один это сделать не могу и не буду", - заявил Матисс.