Ушаков назвал решение Матисса уйти в отставку эмоциональным

"Трудно прокомментировать то, что произошло. Я предполагаю, что, с одной стороны, сложно работать в этом учреждении", - сказал Ушаков. Он также отметил, что на Матисса повлияло политическое давление.

Ушаков пояснил, что ведется работа по устранению выявленных недостатков в RS. Планируется провести конкурс для поиска нового члена совета директоров, который продолжит управление компанией.

Также мэр Риги сообщил, что Рижская дума в настоящее время ожидает от Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) предложения о пересмотре маршрутов. Решение уже принято, и Рижская дума ждет его рассмотрения.

Ушаков рассказал, что о решении Матисса уйти с должности, он узнал из СМИ.





Напомним, Матисс сообщил об уходе с должности утром во вторник.

Как сообщалось ранее, Матисс заявил, Латвийскому радио, что его решение продиктовано отсутствием поддержки перемен на предприятии со стороны акционера RS. Функции держателя акций RS выполняет мэр Риги Нил Ушаков.

Вначале поддержка переменам на RS со стороны думы была большой, но после решения Ушакова баллотироваться на выборах в Европарламент ее фактически нет, сказал Матисс.

В таких обстоятельствах он решил, что, скорее всего, сегодня объявит об отставке - заявление уже подготовлено, его осталось только подать Ушакову.

В качестве примера отсутствия такой поддержки Матисс назвал отчет об аудите в RS, в котором предложено оценить ответственность бывшего правления за бесхозяйственность на предприятии, но вместо такой оценки отчет отправлен обратно в RS с установкой "оценивайте сами", что Матисс не считает конструктивным подходом.

Кроме того, Матисс не был информирован о смене временных членов правления предприятия - об этом он был извещен всего за два часа до собрания акционеров.

По мнению Матисса, для улучшения ситуации на РС нужно уменьшать расходы предприятия, но у RS имеются невыгодные договоры с компаниями Rīgas karte, RMS, о закупках топлива и др. Эти вопросы необходимо решать совместно, здесь необходимо активное участие акционера и структур Рижской думы.

"Если от них поддержки нет, я один это сделать не могу и не буду", - заявил Матисс.