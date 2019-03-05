Матисс прекратил сотрудничество с партией "Согласие"

На выборах в Сейм 13-го созыва Матисс баллотировался от партии "Согласие". В саму партию однако он не вступал. В парламент он избран не был, и, по его словам, сотрудничество с партией закончилось сразу после выборов.

"Моё сотрудничество с партией "Согласие" закончилось 4 октября (Выборы состоялись 6 октября 2018 года - Прим ред.). Вместе с выборами в Сейм. Я никогда не был членом "Согласия", и никоим другим образом не был связан с "Согласием". У нас была общая программа, мы баллотировались на выборах. На мой взгляд, очень хорошая и положительная программа. Но с четвёртого октября у меня нет никакого активного сотрудничества с партией "Согласие"", - порталу TVNET подтвердил политик.

Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") на пресс-конференции по случаю отставки Матисса не комментировал, повлияет ли этот его шаг на будущее сотрудничество между ним и партией "Согласие".

Видео: Ушаков прокомментировал решение Матисса

Официального подтверждения партии о прекращении сотрудничества с Матиссом TVNET пока не получил.

Напомним, ранее мэр Риги признал, что о решении прежнего временного руководителя предприятия Анрийса Матисса уйти с должности председателя правления RS узнал из средств массовой информации.

По мнению мэра, решение Матисса очень эмоционально, поэтому ему сложно его комментировать.

Деятельность RS и решение проблем предприятия будет продолжено в соответствии с ранее утвержденным вместе с Матиссом планом.

Ушаков также сообщил, что департамент собственности Рижской думы на этой неделе объявит открытый конкурс, чтобы выбрать компанию, которая должна будет провести отбор кандидатов в новые совет и правление RS.