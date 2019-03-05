Госполиция "накрыла" группу, торговавшую психотропами
В Лиепае с подозрением на хранение и реализацию психотропных веществ задержана организованная группа в составе четырёх человек, сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.
У полиции есть подозрения, что задержанные лица на протяжении нескольких месяцев торговали в больших объёмах в Лиепае и её окрестностях психотропными веществами.
У лиц были изъяты приблизительно 680 таблеток, содержащих психотропные вещества разного действия. Среди них 82 таблетки subutex, 404 таблетки Трамадола, 60 таблеток Диазепама и 136 таблеток с различным содержанием психотропных веществ, рассказала Шершнева.
Также были изъяты наличные в размере 8000 евро.
Среди задержанных три женщины 1944, 1978 и 1979 года рождения и один мужчина 1984 года рождения. Трое из них уже и ранее попадали в поле зрения полиции и были судимы.
Пока что к задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В Госполиции начат уголовный процесс за хранение и реализацию запрещённых веществ при условии, что это делала организованная группа или это сделано в огромном размере.
За такое преступление в качестве наказания грозит лишение свободы от пяти до 15 лет, с или без конфискации имущества, и с пробационном надзором на срок до трёх лет. Досудебное расследование продолжается.