Госполиция "накрыла" группу, торговавшую психотропами

У полиции есть подозрения, что задержанные лица на протяжении нескольких месяцев торговали в больших объёмах в Лиепае и её окрестностях психотропными веществами.

У лиц были изъяты приблизительно 680 таблеток, содержащих психотропные вещества разного действия. Среди них 82 таблетки subutex, 404 таблетки Трамадола, 60 таблеток Диазепама и 136 таблеток с различным содержанием психотропных веществ, рассказала Шершнева.

Также были изъяты наличные в размере 8000 евро.

Среди задержанных три женщины 1944, 1978 и 1979 года рождения и один мужчина 1984 года рождения. Трое из них уже и ранее попадали в поле зрения полиции и были судимы.

Пока что к задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В Госполиции начат уголовный процесс за хранение и реализацию запрещённых веществ при условии, что это делала организованная группа или это сделано в огромном размере.