Брандавс отстранен от работы в Rīgas satiksme

Начатый Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовный процесс, в рамках которого задержан член правления ООО "Ригас карте", отстраненный сегодня от должности работник муниципального транспортного предприятия ООО Rīgas satiksme (RS) Александр Брандавс, не связан с аудиторским заключением "Ernst&Young", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

KNAB во вторник заявило, что бюро анализирует аудиторское заключение о ситуации в RS. Начальник бюро Екаб Страуме сообщил, что в случае, если будут констатированы преступные действия или бездействия с нарушением закона, последует соответствующая реакция.

Бюро в среду сообщило, что начало уголовный процесс о предположительном взяточничестве должностных лиц "Ригас карте". В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

В рамках уголовного процесса задержано одно лицо - по информации агентства ЛЕТА, это Брандавс. Брандавс в настоящее время является членом правления ООО "Ригас карте", которое содержит систему э-талонов, автоматы на парковках и терминалы в школьных столовых, а также до сегодняшнего дня был руководителем отдела электронных расчетов и проектов RS и бенефециаром предприятия "Ригас микроаутобусу сатиксме".

Представитель RS Виктор Закис подтвердил, что правление предприятия отстранило Брандавса от должности.

В конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками РС, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и RS. Взятки давались за поставки РС нового общественного транспорта.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.